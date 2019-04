En de Aida is....April Darby: swingende middag bij Autrotron in Rosmalen

Vught grijpt net naast titel ‘Beste Biblio­theek van Nederland 2019'

18:13 VUGHT - De Beste Bibliotheek van Nederland 2019 staat niet in Vught maar in Leeuwarden (dbieb). Vught eindigde op de tweede plek. De winnaar van de jaarlijkse verkiezing werd dinsdag aan het einde van de middag bekendgemaakt tijdens het Nationale Bibliotheekcongres in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.