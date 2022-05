En de nieuwe directeur van Het Noordbrabants Museum is... Jacqueline Grandjean

Waarom Den Bosch Moeras­draak heette? Sarah zoekt het uit in spannende speelfilm

DEN BOSCH - Een avonturenfilm van Bossche makelij, dat is Moerasdraak. In deze film, die maandagavond in première ging in de Verkadefabriek, brengen jonge Bossche studenten zichzelf in gevaar, maar vertellen ze ook over de geschiedenis van het Beleg van Den Bosch in 1629.

