En dit zijn ze dan, de nieuwe directeuren van Theaterfestival Boulevard: Tessa Smeulers en Dana Kibbelaar

DEN BOSCH - De een is een vertrouwd gezicht bij Theaterfestival Boulevard, de ander komt over van het Fonds Podiumkunsten. Tessa Smeulers en Dana Kibbelaar vormen met ingang van 1 april de directie van het 11-daagse evenement. De twee lossen waarnemend directeur Peggy Olislaegers af.

Kibbelaar (1972) bewandelt daarmee de omgekeerde weg van Viktorien van Hulst die vorig jaar maart stopte als directeur bij Boulevard en aan de slag ging bij Fonds Podiumkunsten in Den Haag. Het was even zoeken voordat een opvolger gevonden was en vooral ook in welke vorm dat moest gebeuren. Uiteindelijk komt de Raad van Toezicht van Stichting Theaterfestival Boulevard en Stichting Bosse Nova uit bij een tweekoppige directie.

‘Het is een tijd met enorm veel uitdagingen voor de podiumkunstensector. Wat voorheen vanzelfsprekend leek, is dat anno 2022 niet meer. Door de COVID-19 pandemie is de behoefte aan nieuwe, aanvullende manieren van werken nog sterker gegroeid’. Beide directieleden gaan parttime werken, staan midden in het brede team en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid. ‘Passend bij een nieuwe generatie leiders die in hun leiderschap niet traditioneel hiërarchisch willen opereren, maar een meerstemmigheid willen vormgeven’.

Eerder actief bij Teatro Luna Blou

Kibbelaar was eerder onder meer hoofd programma-productie en manager van Teatro Luna Blou op Curaçao en docent event management aan The University of the Dutch Caribbean. Vanaf 2009 werkte zij voor Theatergroep Siberia en Maas Theater en Dans waar zij verantwoordelijk was voor de acquisitie en relatiebeheer.

,,De sociale kracht van kunst wordt onderschat. Nu, meer dan ooit, voel ik de plicht om naast de kunstenaar te gaan staan die ons de vele waarheden van onze samenleving laat zien, ons een plek geeft voor onze angsten en ons ontroert door schoonheid.”

Smeulers (1982) is sinds 2009 aan Boulevard verbonden, waarbij nu een aantal jaar als hoofd programma. Ze is onder meer lid van de adviesraad van het Erasmushuis in Jakarta en adviseur projectsubsidies van de Gemeente Utrecht. ,,Al geruime tijd mag ik, met grote liefde voor Theaterfestival Boulevard, een rol spelen in de ontmoeting tussen publiek en kunstenaars.”

Heleen Herbert, commercieel directeur en HR-directeur van bouwbedrijf Heijmans, volgt per 1 april Mieke Geeraedts op als voorzitter van de Raad van Toezicht. Boulevard 2022 is van 4 tot en met 14 augustus.