En KLM-huisje 101 is....De Moriaan in Den Bosch: ‘Als waardering voor Brabant’

Op sociale media gaven meerdere fanatieke verzamelaars vooraf blijk van hun ongeduld; ze konden niet wachten op het moment dat bekend zou worden gemaakt wélk gebouw in Nederland deze keer in miniatuurvorm als KLM-huisje is uitverkoren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de (strikte) geheimhouding in het Bossche stadhuis doorbroken zou worden, maar vanwege de actuele stand van zaken rondom corona is daar onlangs van afgezien.

Volledig scherm Burgemeester Jack Mikkers krijgt van KLM CEO Pieter Elbers het eerste KLM-huisje 101 aangereikt in het bijzijn van purser Diana Keiman. Uitgerekend op de locatie waarop de miniatuur is gebaseerd. © Chris Korsten

Waardering voor Brabant

"We hebben nu om diverse redenen gekozen voor De Moriaan. Op de eerste plaats omdat dit middeleeuwse gebouw lange tijd dienst heeft gedaan als handelshuis. Iets wat aansluit bij onze ambities. Daarnaast willen we graag onze waardering uitspreken over het feit dat Brabant nog steeds een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie. Min of meer in het verlengde hiervan mogen we doorgaans rekenen op veel klanten uit deze provincie", verduidelijkte Elbers. "Niet voor niets dat de KLM Open dit jaar gepland was in Cromvoirt. Hopelijk komen de golfliefhebbers volgend jaar, als de coronaperikelen achter de rug zijn, wél aan hun trekken in dat mooie dorp."

Burgemeester Mikkers reageerde enthousiast op de uitverkiezing: "De stad mag hier trots op zijn. Dit is ook goed voor de citymarketing. De Moriaan in miniatuurvorm, die wordt uitgedeeld aan KLM-passagiers in de World Business Class, gaat straks de hele wereld over. Dat heeft ongetwijfeld een positief effect op toeristen uit binnen- en buitenland die onze stad willen bezoeken.”

Circa een miljoen exemplaren zullen met de 'blauwe vogel' de lucht ingaan.