En óf meedoen aan Sterren op het Doek een boost is voor je carrière

Joey (30) redt taxichauf­feur uit ijskoud water: 'Hij bewoog niet en zag aan een kant helemaal blauw’

DEN BOSCH/VELDDRIEL - Geen moment dacht Joey Verbeek (30) uit Den Bosch erover na toen hij maandag in het water van de Wetering sprong in Velddriel. Daar ging een taxi bijna kopje onder met de chauffeur er nog in. ,,We hadden allemaal maar één doel, en dat was hem zo snel mogelijk uit het water krijgen.”

14 december