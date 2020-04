En oma Ria? Die haakt rustig door om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis

BERLICUM - Drie jaar geleden begon Ria van Gorkum met haken en ze hield niet meer op. Ze zag wat het Ronald McDonald Huis voor haar dochter en haar gezin betekende en wilde iets terugdoen. Dat ‘iets’ is nu bijna 5000 euro en leverde haar een coververhaal op in de laatste uitgave van het magazine [t]Huis.

‘Oma, ik heb een ontwerp gemaakt voor mijn beer, die wil graag zo’n jurk, kun jij dat maken?’ Tuurlijk kan oma Ria dat. En dus draagt de beer van kleindochter Eva nu precies zo’n regenboogjurk met een groot zwart hart op zijn buik als op haar tekening. Voor de knuffel van kleinzoon Bob is ze nu bezig een Ajax-pak te haken. ,,Ik zit nu weer wat meer in de poppenkleren. Val van het één het ander. Heel leuk om te doen.’’





Oma Ria van Gorkum haakte het truitje na dat kleindochter Eva tekende voor haar beer. © Privé-collectie Ria van Gorkum

Rammelaars, vogels, beertjes, paarden en paashazen met eitjes: Ria van Gorkum (62) uit Berlicum haakt ze met het grootste gemak. De ideeën komen vanzelf, zegt ze. Het grootste succes zijn haar oeteltjes. Die verkoop ik als opkikkertje.’’ Rond carnaval gaan ze als warme broodjes over de denkbeeldige toonbank. ,,Ik heb er ondertussen 1100 gemaakt.’’

Drie jaar geleden begon Van Gorkum met haken en ze hield niet meer op. ,,Ik ben begonnen toen Guus geboren is. Sinds de lagere school had ik niet veel meer gehaakt. Wel veel kleding gemaakt.’’ Terwijl haar kleinzoon - nierpatiënt - in het Radboudumc lag, verbleef haar dochter Linda met haar gezin drie weken lang in het Ronald McDonald Huis in Nijmegen.

Een van 1100 oeteltjes die Ria van Gorkum haakte om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis in NIjmegen. © Privé-collectie Ria van Gorkum Ze zag wat die plek voor hen betekende. ,,Onbeschrijfelijk. Dat ze toch als gezin bij elkaar konden zijn in die spannende periode. Dan tellen de kleine dingen zoals een verhaaltje voorlezen of de kinderen in bed stoppen.''

Terwijl zij en haar man, afwisselend met de andere opa en oma, paste op de oudste twee kleinkinderen - zag ze de inzet van de vrijwilligers. Bij de receptie, in de schoonmaak, maar ook als iemand even een arm om zich heen kon gebruiken. ,,Ik wilde ook heel graag iets doen voor het Ronald McDonald Huis. Vrijwilligerswerk op zo’n afstand, dat gaat hem niet worden. Ik had ook makkelijk geld kunnen doneren, maar ik wilde iets doen. Dus toen ben ik knuffeltjes gaan haken.’’

Paashaasjes die Ria van Gorkum haakte om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis in Nijmegen. © Privé-collectie Ria van Gorkum

De opbrengst van de haakwerkjes die ze verkoopt - via via en tijdens de braderie in Berlicum - gaat in de pot voor het huis. ,,Het gaat meestal om kleine bedragen van twee of vier euro.’’ Op twee tientjes na heeft ze inmiddels 5000 euro bij elkaar gehaakt.

,,Het is een beetje uit de hand gelopen. Van dat geld zijn inmiddels vier fietsen met kinderzitjes aangeschaft. Die wilden ze heel graag hebben voor mensen die in het huis verblijven om even een boodschapje met de kinderen te kunnen gaan doen.''



Een van de tasjes van bliklipjes die Ria van Gorkum haakte om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis in NIjmegen. © Privé-collectie Ria van Gorkum Haar inzet leverde haar een coververhaal op in de laatste uitgave van het magazine [t]Huis van het Ronald McDonald Kinderfonds. ,,Ik vind het leuk om te doen. Ben het nooit beu. Mijn haakspullen staan altijd op tafel. Ik heb in totaal vijf kleinkinderen en die weten 'dat is van oma'. Die zullen er ook nooit aankomen. Iedere keer als ik vijf minuten over heb, ga ik haken. En nu al helemaal. Ik ben hartpatiënt en vanwege het coronavirus kom ik nergens meer.''

Wat ze vooral leuk vindt om te maken? ,,De tassen van bliklipjes.’’ Bliklipjes ja, die je los kunt wrikken van een colaatje of sinas en die ze ingenieus aan elkaar haakt. ,,Ik zag zo’n tasje een keer op een braderie. Kostte 169 euro. Ik vraag 25 euro. Voor één tas heb ik minimaal 500 lipjes nodig. Het duurt heel lang voordat ik er weer een kan maken. Mensen sturen die lipjes naar me op in een envelopje.’’