En ook in Den Bosch gaat de regenboogvlag vrijdag in top, als signaal naar Hongarije

Bossche­naar staat terecht voor poging om zijn vrouw te wurgen: ‘Ik wilde lief doen’

23 juni DEN BOSCH - Buren beschrijven de Bosschenaar (43) als een ‘vriendelijke man’ en een ‘perfecte papa’. Zijn werkgever is blij dat hij zo ‘behulpzaam’ is. Maar zijn vrouw denkt daar heel anders over. Want hij zou een paar maanden geleden hebben geprobeerd om haar te wurgen. Daarom staat hij deze woensdagmiddag terecht voor poging tot zware mishandeling.