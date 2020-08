En plots wil iedereen een balletje slaan; tennisclubs zijn zuinig op ‘coronaleden’

DEN BOSCH/ROSMALEN/HEDEL - Bij tennisclub Maaspoort zit het clubhuis tijdens de bouwvak normaal op slot. Uit ervaring weet voorzitter Peter Verschuur dat in die drie weken meer mensen onder de Spaanse of Franse zon liggen dan op de tennisbaan staan. Wie wel wil tennissen, hoeft niet bang te zijn dat alle banen bezet zijn. Hoe anders is dat tijdens de coronazomer van 2020.

Quote Het is gezellig druk op het park en het terras zit vol. Al die reuring doet de vereniging goed Peter Verschuur, voorzitter tennisclub Maaspoort De tennissport is aan het herrijzen sinds de coronacrisis. Bij veel tennisclubs in de regio loopt het storm, al profiteert niet elke vereniging. ‘Misschien hebben we onvoldoende aan pr gedaan’.

De tennisbanen op de Maaspoort zijn in ieder geval elke avond van begin tot eind bezet. De deuren van het clubhuis staan wagenwijd open. En ruim vijftig nieuwe leden meldden zich aan. ,,Het is gezellig druk op het park en het terras zit vol. Al die reuring doet de vereniging goed", zegt voorzitter Peter Verschuur.

Herrijzenis

Tennisclub Maaspoort staat symbool voor de tennissport in Nederland, die door de coronacrisis aan een herrijzenis bezig is. De Koninklijke Nederlandse Tennis Bond (KNLTB) ziet het aantal leden voor het eerst in tien jaar weer stijgen. De bond telde in 2019 550.000 leden. De verwachting is dat dit er in 2020 10.000 meer zullen zijn.

Dat komt vooral door corona, vermoedt de bond. Tennis wordt in de buitenlucht gespeeld en is bij uitstek een sport die op 1,5 meter afstand beoefend kan worden. Ook was het een van de eerste sporten die vrij snel gecontroleerd en gefaseerd weer hervat konden worden. Veel clubs verwelkomden ook voetballers en hockeyers, aangezien die voor langere tijd stillagen.

Volledig scherm Continu volle banen bij Tennisclub Maaspoort. © Roel van der Aa

Die tendens is ook merkbaar bij de tennisvereniging in Rosmalen. Met name het aantal nieuwsgierige jeugdleden dat wil kennismaken met tennis is toegenomen. Zij kunnen tegen een gereduceerd tarief les krijgen en gebruik maken van de faciliteiten. ,,Tennis heeft de afgelopen jaren enorm veel ingeleverd ten opzichte van hockey en voetbal. Je merkt dat we op een omslagpunt zijn aanbeland", zegt voorzitter Ton van de Wiel.

Quote Tennis heeft de afgelopen jaren veel ingeleverd ten opzichte van hockey en voetbal. Je merkt dat we op een omslagpunt zijn beland Ton van de Wiel, tennisvereniging Rosmalen

Tennisclub Maaspoort verwierf de nieuwe leden vooral door de Zomer Challenge van de KNLTB, een zomerlidmaatschap van drie of vier maanden, dat via verenigingen wordt aangeboden. Maar liefst 50 nieuwe leden meldden zich aan voor de Zomer Challenge. Maaspoort is niet de enige vereniging waar het zomerlidmaatschap aanslaat. Verspreid over 550 clubs, meldden 18.000 nieuwe leden zich aan. Ter vergelijking: vorig jaar deden 150 verenigingen mee. Het leverde 2600 nieuwe leden op.

Geen ledenwinst voor Hedel

Toch profiteert niet elke vereniging van de toegenomen populariteit. Waar ze het op de Maaspoort en in Rosmalen fors drukker zagen worden op het tennispark, blijft die drukte uit bij tennisvereniging De Winkels in Hedel. Het aantal leden nam niet toe en zelfs op de zo succesvolle Zomer Challenge die De Winkels aanbiedt, werd nauwelijks gereageerd.

,,Vorig jaar meldden 12 mensen zich aan voor de zomeractie, dit jaar maar één", zegt voorzitter Suzanne Broeders een beetje beduusd. Waar het aan ligt, vindt ze moeilijk te zeggen. ,,We zijn natuurlijk maar een klein dorp met een klein verzorgingsgebied. Misschien hebben we wel onvoldoende aan pr gedaan?”

Quote Het Nederland­se tennis mist helden waar de jeugd tegenop kijkt Suzanne Broeders, tennisvereniging De Winkels Hedel

Het baart Broeders zorgen. De club vergrijst al langer en nu de voetbalverenigingen en hockeyclubs voor langere tijd op slot zaten, was het de kans geweest om de jeugd richting de tennisbaan te lokken. Al weet Broeders misschien wel waar het aan ligt. ,,Het Nederlandse tennis mist echte helden waar de jeugd tegenop kijkt. Daar zijn ze toch gevoelig voor."

Padel

Hoewel ook padel in rap tempo aan populariteit wint, denkt de tennisbond niet dat het een grote rol speelt in het toegenomen aantal leden de afgelopen maanden. Sinds 1 juli is de KNLTB gefuseerd met de Nederlandse Padel Bond. Verwacht wordt dat padel wel voor een verdere ledengroei gaat zorgen bij de KNLTB.

Voor de verenigingen is het nu zaak de 'coronaleden' voor langere tijd aan zich te binden. Bij tennisvereniging Rosmalen moeten de trainers hun aanstekelijke enthousiasme overbrengen op de tijdelijke tennissers. Ook denkt de vereniging er over na om halfjaar- in plaats van jaarabonnementen aan te bieden. Op die manier zitten leden minder lang vast aan een abonnement en kunnen ze sneller en makkelijker instappen.

Quote De club heeft een enorme boost gekregen. Dat willen we graag vasthouden Peter Verschuur, tennisvereniging Maaspoort

Bij tennisclub Maaspoort willen ze het voordeelabonnement op eigen initiatief verlengen tot het eind van het jaar. Ook heeft de vereniging een wervingscommissie die activiteiten bedenkt en nieuwsgierigen op een laagdrempelige manier laat kennismaken met tennis en padel. Peter Verschuur: ,,De club heeft op meerdere vlakken een enorme boost gekregen de afgelopen maanden. Dat willen we graag vasthouden."