En toen lagen er toch klinkers... op de Jagersboschlaan in Vught

Straks lekker door kunnen rijden op de N65 betekent ‘winst’ voor Brabantse economie

27 augustus VUGHT - De rigoureuze ombouw van de N65 kost miljoenen euro’s. Een berg geld maar is het dat ook waard? Jazeker, zeggen verschillende ondernemers en -organisaties. ,,Het is goed voor de economische ontwikkeling van de regio maar we maken ons wel zorgen over de bouwfase. Die gaat ons geld kosten!”