En weer sneuvelt er een stukje Vughtse geschiedenis: ‘Maar er komt iets heel moois voor terug’

‘Dag gebouw Rozenoord/Vlierthonk, dag zoldertje waar ik zwangerschapsyoga had en waar Ana als 4-jarige haar eerste jazzdance les had. En mooie (peuter)tijden beleefde in het Hummelhonk en met de lente- en herfstspeeldagen’, schrijft Floor Bink op Facebook. Het is één van de talloze herinneringen aan de locatie Rozenoord/Vlierthonk in Vught die dezer dagen op sociale media wordt gedeeld.

Weemoed

Met weemoed volgen veel Vughtenaren de sloop van het belangrijke historische ensemble middenin het centrum van Vught. Het oude parochiehuis, patronaat, filmzaal, jongensschool en een conciërgewoning gaan deels plat en maken plaats voor 34 huurappartementen, één huurwoning, vijf koopwoningen een half ondergrondse parkeerkelder met er bovenop een daktuin.

Volledig scherm Een historische foto van Rozenoord. © Archief



Martin van Esch (78), een rasechte vughtenaar, is één van hen. Hij ging er naar de bioscoop, zat er op school en bracht er later menig uurtjes door met de harmonie. ,,The Bridge on the River Kwai is de laatste film die ik er heb gezien”, weet hij zich nog te herinneren. ,,Er gaat een flink stuk geschiedenis plat. En zeker in combinatie met de sloop van het winkelcentrum en straks ook nog Theater de Speeldoos, keert je maag wel eens om. Natuurlijk moet je vooruit kijken maar waarom is niet eerst de Speeldoos aangepakt? Het Vughtse verenigingsleven had nog zo kunnen genieten van Rozenoord en het Vlierthonk. Dat is een politieke keuze geweest die we zullen moeten respecteren.”

Volledig scherm Rozenoord en Vlierthonk worden deels gesloopt voor nieuwbouw. © copyright Marc Bolsius

De sloop van de gebouwen tussen de Vliertstraat en Sint Elisabethstraat is in volle gang. De oude conciërgewoning en het in 1938 geopende parochiehuis (Rozenoord) aan de St. Elisabethstraat blijven behouden en worden getransformeerd tot woningen. Op de plaats van de te slopen bebouwing komen appartementen te staan.

Kusmuurtje

Het bekende ‘kusmuurtje’ dat door de jaren heen deels is gesloopt en waar vele liefdes na een bezoek aan de filmzaal werden bezegeld, wordt in oude luister hersteld en wordt onderdeel van het ‘nieuwe’ Rozenoord.

Volledig scherm Menig Vughtenaar groeide op met de herfst- en lentespeeldagen in Rozenoord. © Roy Lazet

Rozenoord en Vlierthonk stonden aan de oorsprong van veel initiatieven zoals Jeugd Aktief en de disco-avonden van Brightside. Ook Anders Bezig Zijn Vught (ABZ) had er voor de verhuizing naar DePetrus lange tijd haar thuisbasis, het Vughts Museum vond er tijdelijk onderdak én het jongerencarnaval beleefde er mooie jaren. ,,Het was een fantastische plek”, blikt Vughtenaar Geertjan van den Heuvel (54) terug. ,,We zaten er met de Jeugdprinsengroep. Boven op zolder stonden alle kisten met kleding en knutselspullen voor het Keindercupfestival. Wat een gesjouw was dat over die smalle trap maar het was altijd beregezellig. Ook het jeugdwerk Rozenoord zat er en de houtsnijgroep. Er was elke dag wel bedrijvigheid.”

Levendigheid in het dorp

De verenigingen en vele vrijwilligers droegen volgens hem bij aan de levendigheid in het dorp. ,,Dat is nu weg. De nieuwbouw is prachtig maar markante gebouwen verdwijnen. Als ook de Speeldoos nog wordt gesloopt, is er straks in het centrum van Vught niks meer dat refereert aan dit oude stukje Vught. Ik vind het een beetje cultuurvernietiging en had persoonlijk liever gezien dat er wat meer was geïnvesteerd in het behoud van gebouwen.”

Quote Er komt iets heel moois voor terug, tegen de grond met dat lelijk ding Reactie van Vughtenaar

Ondanks dat er dierbare herinneringen verdwijnen, waaronder een schilderij dat de jeugd maakte om het gebouw wat ‘op te leuken’ dat nu plots voor iedereen zichtbaar wordt, klinken er ook positieve geluiden. ‘Er komt ook iets heel moois voor terug’, constateert een Vughtenaar. ‘Tegen de grond met dat lelijk ding’.

Volledig scherm Een impressie van het 'nieuwe' Rozenoord. © Sixt

Markante gebouwen maken in Vught centrum maken plaats voor nieuwbouw Rozenoord en Vlierthonk zijn markante gebouwen in het centrum van Vught. Gebouwen met een rijke historie. Zo is Rozenoord vernoemd naar het voormalige landgoed waarop het werd gebouwd. De Katholieke Jonge Vrouwen (KJV) hadden er tot de oorlog hun thuisbasis en tijdens de oorlog zaten er Duitsers ingekwartierd. Op 27 december 1940 werden vier medewerkers van een Vughtse smederij plotseling gearresteerd door Duitse soldaten. De verbijsterde heren werden opgesloten in de toneelzaal van Rozenoord. Na de oorlog werd het gebouw in gebruik genomen als bioscoop. Voor 25 cent kon je er destijds een middagvoorstelling volgen. In 1971 werd de bioscoop gesloten. Jaren later werd de gemeente eigenaar van het gebouw en gebruikte het een tijd als vergader- en cursuslocatie. In 1993 trok Anders Bezig Zijn Vught erin. Rozenoord blijft grotendeels behouden en wordt omgebouwd naar woningen.