En weer verdwijnt een kastanje op Parade: voorlopig staan er nog 100

De bomencarré dunt almaar verder uit. Ooit stonden er 135. Alleen al de afgelopen drie jaar zijn er negentien verloren gegaan. Zestien door de gevreesde kastanjebloedingsziekte, de overige door aanrijdingen en wind. De gemeente durfde onlangs niet te zeggen waar de kaalslag eindigt. ,,Het is onduidelijk of er dit jaar nog meer moeten verdwijnen’', aldus een woordvoerder van de gemeente destijds in het Brabants Dagblad.

Belangrijkste oorzaak

Met de paardenkastanjebloedingsziekte is de belangrijkste oorzaak voor het kappen van de bomen. Door de ziekte ontstaan op de bast van de boom roestbruine vochtige plekken die gaan ‘bloeden’ in de vorm van een stroperige vloeistof. Als deze vloeistof indroogt blijven op de bast korstvormige roestvlekken achter. Onder deze plekken sterft het weefsel af en ontstaan scheuren in de bast. De stichting Boom en Bosch constateerde enkele jaren geleden in een rapport al dat bijna alle paardenkastanjes op het plein ‘min of meer’ waren aangetast door de ziekte. ,,Door een structurele en stelselmatige snoei is het heel Paradebomenbestand een broeinest geworden voor een bacterie die in 2004 veel paardenkastanjes in Nederland aantastte.’'