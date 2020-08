En ze leefden nog lang en gelukkig...

DEN BOSCH - Henk van Pinxteren (91) en Pia Peijnenborg (85) gingen vroeger altijd naar de kermis in Den Bosch. Noem het het lot of noem het toeval, maar in 1959 besloten ze beiden voor één keer naar de kermis in Vught te gaan. En daar, tijdens een dansje, is het eerste contact ontstaan.