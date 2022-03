En zó ziet het nieuwste en grootste hotel van Den Bosch eruit; The Den is officieel geopend

Een ballonnenboog voor de entree moet het maandagochtend maar eens duidelijk maken: het is feest bij The Den in het Bossche Paleiskwartier. Niet omdat general manager Melle van Uden jarig is, hij wordt deze dag 32 jaar, maar omdat het hotel vanaf nu officieel geopend is. ,,Vandaag hebben we al zo'n 50 kamers gevuld en komende woensdag zijn het er 120. Eigenlijk niet verwacht dat het meteen zo vol is, maar we zijn er wel héél blij mee", zegt Van Uden.