Enexis Groep neemt adviezen van kinderen uit Den Bosch ter harte

Allemaal leuk en aardig dat roze en groene vierkantje die samen het logo van de Enexis Groep vormen, maar het zegt niks over waar de netbeheerder voor staat. Zet er dan een stekker bij. Ideetje van de leerlingen van de Bossche basisschool De Aquamarijn. ,,Zo hebben we veel goed toepasbare ideeën gehoord waar we mee aan de slag gaan. En aan de slag moeten’’, aldus Thom van ’t Hullenaar, manager recruitment bij Enexis, in een filmpje over de samenwerking. ,,Wat daar uitkwam was vooral: hoe maken we meer zichtbaar wat we doen? Dat is nu alleen als er ergens een storing is. Daar zijn we ons van bewust en dat hebben we nu nog eens bevestigd gekregen.’’