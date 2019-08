Enexis investeert 250 miljoen in duurzame energie

Papa John’s Pizza komt naar Den Bosch, Subway opent vijfde vestiging op de Rietvelden

6:23 Ma 19 aug. Pizzaketen Papa John’s Pizza komt naar Den Bosch. Het is de eerste vestiging in de stad van de derde grootste pizzaketen in de wereld. Daarnaast opent Subway alweer de vijfde vestiging in de stad, ditmaal op de Rietvelden.