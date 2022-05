Engelen gaat voor ‘mini-Verkadefabriek’ in kerk

met video Bossche­naar (44) overleden bij ongeval op A59 bij Terheijden, betrokken Bredanaar (36) was onder invloed

TERHEIJDEN - Bij een botsing tussen twee auto's op de A59 bij Terheijden woensdagavond is een 44-jarige man uit Den Bosch om het leven gekomen. De andere bestuurder, een 36-jarige man uit Breda, is aangehouden nadat een blaastest uitwees dat hij onder invloed was.

