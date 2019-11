Engelen van de Sint-Jan dalen neer en verdwijnen in een kist: na 150 jaar is het tijd voor restauratie

Wo 6 nov. In een kist naast de kerk, daar wil niemand graag liggen. Maar tien oude engelen van de Sint-Jan gaan in zo’n kist juist een nieuwe leven tegemoet. De kathedraal is bezig met het herstel van de 150 jaar oude beelden.

Door Bart Gotink

Volledig scherm Engelen van de Sint-Jan staan op de grond voor restauratie © Bart Gotink/BD

In plaats van metershoog op een steunbeer staan er zo dus tien engelen op de grond. Vooral de engel met een triangel is voor bouwkundig beheerder van de Sint-Jan Johan van den Hurk bijzonder. ,,Hoe dat smalle instrument ergens rond 1870 zo kunstig gemaakt is met zandsteen, is heel knap.” Maar ook dit beeld is al meermaals gerepareerd en beschadigd door weer en wind, wijst hij aan.

Volledig scherm Engelen van de Sint-Jan staan op de grond voor restauratie © Bart Gotink/BD

Er zo staan er dus tien engelen van de noordkant van de kathedraal op een rij om de staat van het zandsteen te beoordelen. Dat gebeurt met een meerkoppige jury. In totaal staan er aan de schaduwzijde van de Sint-Jan zestien engelen op acht steunberen. De eerste paar zijn echter al gerepareerd of in zijn geheel vervangen. ,,We hebben liever zoveel mogelijk de originele beelden op de kathedraal. Dit beeld is bijvoorbeeld al een paar keer hersteld”, vertelt Van den Hurk als hij wijst naar de gebroken vleugel van een engel. ,,Maar de technieken gaan ook vooruit, dus we proberen de stukken beter en mooier aan te brengen.”

Volledig scherm Engelen van de Sint-Jan staan op de grond voor restauratie © Bart Gotink/BD

Dat betekent niet dat er geen uitdagingen zijn voor de beelden die met weer en wind buiten staan. ,,Vooral die zwarte aanslag is er heel moeilijk af te krijgen”, constateert Van den Hurk. ,,Dat is een soort chemische reactie van het steen, schatten we in. Met een laser krijgen we het er in elk geval niet af.”

Volledig scherm Engelen van de Sint-Jan staan op de grond voor restauratie © Bart Gotink/BD

En sommige engelen, die ergens tussen 1870 en 1900 op de kerk gezet zijn, zijn nauwelijks meer te redden. ,,Daar worden dan kopieën van gemaakt”, vertelt Van den Hurk. Ook nu is er weer één beeld afgekeurd. Net als de andere beelden gaat ook deze wel gewoon in een kist naar een werkplaats in Nijmegen, waar het dient als ‘model’ voor de makers van het nieuwe exemplaar. ,,Dat zijn echte kunstenaars”, oordeelt Van den Hurk. Daarna worden de beelden nog geïmpregneerd is Duitsland voor ze terugkeren naar Den Bosch. ,,Maar ik kan niet zo goed inschatten wanneer de beelden terug op de Sint-Jan staan. Dat kan wel maanden duren.”

Volledig scherm Engelen van de Sint-Jan staan op de grond voor restauratie © Bart Gotink/BD

Het nieuwe beeld gaat vervolgens weer de steunbeer op, afgekeurde beelden gaan de kelder in. ,,We hebben een kelder vol met dit soort beelden”, stelt Van den Hurk. ,,Misschien dat we ze ooit wel tentoonstellen.”

Volledig scherm Engelen van de Sint-Jan staan op de grond voor restauratie © Bart Gotink/BD