Engelermeer afgeserveerd als zomerse festivallocatie? Den Bosch vindt van niet: ‘Kijken naar wat wel mogelijk is’

Groot­scheep­se controle na ‘signalen over onveilige situatie’ bij Bossche scheeps­werf

1 juli DEN BOSCH - In samenwerking met onder meer de politie en de douane heeft de gemeente Den Bosch woensdag een zogenaamde bestuurlijke controle gehouden op de Gemaalweg in Den Bosch. Dat gebeurde na ‘signalen’ over onveilige situaties op de scheepswerf, illegaal gebruik van gemeentegrond en illegale bouwwerken. Daarnaast was er onduidelijkheid over bewoning.