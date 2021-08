Enorme drive tekenend voor hockeyend goudhaantje Marloes Keetels

Direct na het duel begint Oranje aan een intense vreugdedans. Het is gelukt de Argentijnen te verslaan. Gelukstranen biggelen over de wangen. In Schijndel, ruim 9000 kilometer verderop, wordt de zege ook op z’n best gevierd. In de tuin van huize Keetels staat zelfs een supporterstent, versierd en al, waar familieleden en andere intimi samen de strijd hebben aanschouwd. „Briljant! Als gezin hebben we jaren hiernaartoe geleefd. Veel stond in het teken van het hockey. Onze eigen bijdrage is uiteraard gering geweest vergeleken met de enorme inzet die onze dochter altijd heeft getoond”, benadrukt vader Ton die net als zijn vrouw Erna door het dolle heen is. Jolijn de Ruijter, een nicht van de kersverse olympisch kampioen, vormt geen uitzondering. „Dit is van origine een tennisfamilie. Marloes blonk ook uit in die sport. Haha, persoonlijk heb ik een bijdrage geleverd dat de focus is verlegd naar hockey.”