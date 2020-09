Enthousiasme over digitaal parkeren: weg met de bezoekerskaartjes

DEN BOSCH - Verreweg de meeste politieke partijen zijn enthousiast over uitbreiding van het digitaal parkeersysteem in Den Bosch. Dat bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van de commissie omgeving.

De gemeente wil parkeerruimte in alle wijken rond het centrum beter benutten. Volgens de gemeente zijn er veel klachten over misbruik van de kartonnen bezoekerskaartjes. Die worden in grote aantallen besteld en doorgegeven aan anderen. ‘Vreemdparkeerders’ staan bezoekers van bewoners in de weg. Dat wil de gemeente voorkomen met een bezoekersapp waarbij de bewoners een maximum aantal uren krijgen voor bezoekers.

Ondersteuning

De bezoekers betalen voortaan ‘realtime’, dus alleen voor de gebruikte parkeertijd zoals dat al gebeurt met belparkeren of via speciale apps.

De regeling geldt al sinds vorig jaar in het centrum, De Vliert, Deuteren, Kop van het Zand en het Paleiskwartier. Volgens de gemeente is het een succes, ‘al heeft een relatief kleine groep behoefte aan ondersteuning’.

,,Wij zijn een van de laatste steden in Den Bosch met een Spartaans parkeersysteem’’, zei Will Hoeben (De Bossche Groenen) over de kaartjes. Net als René Vonk (GroenLinks) vindt Hoeben dat er zo snel mogelijk mee moet worden begonnen.

Extra voor mantelzorgers

Bram Roovers (SP) wil juist wachten. Volgens hem wordt in de Maijweg geklaagd over het systeem dat daar al een poosje geleden is ingevoerd.

Paul Kagie (Leefbaar ‘s-Hertogenbosch) en Ingrid van Zwambagt (CDA)

behoren tot degenen die erop aandringen dat mantelzorgers en anderen zorgmedewerkers de kans krijgen om extra uren ‘in te kopen’.

Volgens wethouder Ufuk Kâhya wordt daar ‘ruimhartig’ mee omgegaan. Op de vraag om rekening te houden met ouderen en ‘digibeten’ zei Kâhya dat ‘inloopuren’ zijn gepland waar extra uitleg wordt gegeven.

Handhaven vergemakkelijkt

Joep Gersjes (Lokaal Gestemd) vroeg om ‘coulance’ voor wie per ongeluk fouten maakt met digitalisering. Maar hij pleitte ook voor handhaving. Volgens Kâhya wordt handhaven vergemakkelijkt met scan-auto’s die elektronisch nagaan of hoe het zit met de digitale (af)rekening.

Zand Zuid en Zand Noord komen als eerste aan bod voor de nieuwe opzet. Daarna volgen Muntel, Hinthamerpoort, Zuid-Willemsvaart/Aa en Hofstad. Als het systeem daar van kracht is, zijn Boschveld, Veemarktkwartier en Vughterpoort aan de beurt. Den Bosch-Zuid 1 en 2 en Bazeldonk zijn het sluitstuk.