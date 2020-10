Er altijd zijn voor anderen, dát was het motto van Cees Huijben

Na zijn loopbaan als logopedist en CI-revalidatietherapeut bij het Instituut voor Doven, Viataal (het huidige Kentalis) stortte de Schijndelaar Huijben zich met vertrouwde volle overgave op de Wensambulance Brabant. ,,Bij Cees stond altijd de ander voorop”, vat Joseph Snellaars de instelling van zijn oud-collega bij de school ‘De Vlonder’ pakkend samen.

Naar zijn PSV-stadion

In augustus nog bestuurde Cees Huijben als chauffeur de Wensambulance. Aan boord een ‘wensvrager’, iemand die in de laatste levensfase nog een wens in vervulling kan zien gaan. Een week geleden was hij zelf passagier, wensvrager, in de ambulance. Voor een rit naar het geliefde PSV-stadion. Een indrukwekkende tocht, getuige ook een film op internet. Vrijwilligers van de Wensambulance doen hem in hun gele jassen applaudisserend uitgeleide. Drie dagen later, afgelopen donderdag, overleed Huijben.

Dove kinderen leren spreken

Vele tientallen dove kinderen leerde hij kennismaken met de wereld van geluid, leerde hen spreken. Steevast in nauwe samenwerking met ouders, leraren en internaatpersoneel. ,,Voor Cees was het belangrijk dat de dove kinderen in contact met de buitenwereld kwamen”, vertelt Snellaars over de onderwijsperiode. Een bezoek aan het nationale sportcentrum in Zeist, inclusief een ontmoeting met de bondscoach van het Nederlands elftal, Rinus Michels, gold als een hoogtepunt.

Alles uit de kast

Ingrid Hermans uit Deurne herinnert zich Huijben van het intensieve oefenproces met een net geplaatste implantaat bij haar toen 12 maanden oude dove zoon Luuk. ,,Om Luuk vertrouwd te maken met geluid, om klanken te leren herkennen, haalde Cees alles uit de kast. Hij zette Luuk aan een piano, sloeg op de grote trom. Alles deed hij om Luuk vooruit te helpen. Altijd goedlachs, vol humor. Zijn enthousiasme was grandioos. In die voor ons emotioneel moeilijke periode hielp hij ons fantastisch. Niets was hem te veel.”

Lourdes, Polen en een Solex

Het zijn woorden die Ilse van der Vaart vrijwel letterlijk herhaalt. Ilse kwam in een andere levensfase van Cees Huijben in beeld. Kort voor het overlijden van Henny, Cees’ echtgenote, deed hij zijn vrouw de belofte zich in te zetten voor de Wensambulance. ,,En of hij dat gedaan heeft”, zegt Ilse van der Vaart. ,,We reden met een wensvrager vijf dagen naar Lourdes, we waren in Polen, we zochten op verzoek van een wensvrager urenlang naar het sleuteltje van een Solex. Hij gaf lezingen op basisscholen. Voor Cees was niets te veel.”

Cees Huijben laat drie kinderen en zeven kleinkinderen na.