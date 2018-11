Er gaat geen dag voorbij zonder een rondje door winkelcentrum de Helftheuvel

ANALYSE Echt debat in de Bossche politiek is zoek

7:00 DEN BOSCH - Een versnipperde gemeenteraad met veertien partijen is goed voor de diversiteit en de politieke discussie, reageerde burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch direct na de verkiezingen in maart van dit jaar. Mikkers heeft niet veel moeite met zoveel partijen in de raad, maar de vraag is gerechtvaardigd of dat na gisteravond ook nog zo is. De burgemeester vroeg vooraf aan de behandeling van de begroting vooral ter zake te komen en de discussies van twee weken geleden in de commissies niet over te doen.