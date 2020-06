Er gaat niets boven elkaar echt ontmoeten: Bosschenaren ontdekken chille plekjes in de stad

DEN BOSCH - Bosschenaren die in het park bij de IJzeren Vrouw gaan picknicken, huisgenoten die op een muurtje langs de rivier van een stokbroodje met kaas en een wijntje genieten en een groepje collega’s die hebben ontdekt hoe fijn het is om op het gras aan de Dommel tijdens de lunch te chillen.

Veel mensen hebben tijdens de crisis andere ontmoetingsplekjes (her)ontdekt. Burgemeester Mikkers probeert ‘elkaar op anderhalve meter te ontmoeten’ te stimuleren. De gemeente is bijvoorbeeld druk bezig met de voorbereiding van De Bossche Zomer.

,,Het is hier veilig en niet al te druk. Ik wilde mijn vrienden weer eens in het echt zien tijdens mijn verjaardag. Dus dit is al drie uurtjes onze spot; mooi plekje.”

‘Ze hebben gezongen, ik heb gedirigeerd’

De slingers voor Lenoor Keijzers hangen tussen enkele bomen van het ‘Vughter Eiland’. De Vlijmense wordt 22. ,,Mijn vrienden Britt, Wouter, Willem, Susanne en Niek hebben al voor mij gezongen. Ik heb ze gedirigeerd”, zegt ze. Het zestal zit in een kring met de vereiste afstand een beetje verstopt in de buurt van de brug bij de Vughterweg over de Dommel.

Quote Ik spreek met mijn vrienden op andere plekken dan anders af Britt Henderson

,,We zijn studenten; kennen elkaar van het Sint-Janslyceum”, zegt Britt. ,,Zoeken ook andere mogelijkheden dan een terrasje. Je wil niet steeds drie euro aftikken voor een drankje.” Britt studeert in Amsterdam. ,,Als ik in Den Bosch ben, spreek ik met vrienden op andere plekken dan anders af. Normaal pakken we een terrasje. Nu zitten we vaak bij het water. Meer creativiteit in ontmoetingsplekken inderdaad. Het virus komt ter sprake, maar het is niet altijd het hoofd-onderwerp meer.”

‘Niet met z’n zessen aan één tafeltje’

,,We zitten hier ook een beetje noodgedwongen”, vult Suzanne aan. ,,We mochten net niet met z’n zessen bij elkaar aan één tafeltje of samen onder een parasol op een terrasje zitten. Met grote groepen is de horeca nu heel veel meters kwijt.”

,,Elkaar op andere plekken ontmoeten is mooi”, vindt Wouter. ,,Mensen krijgen zo ook wat meer waardering voor hun natuurlijke omgeving. Dit is best wel een chille plek. Een terrasje is ook leuk voor vluchtige contacten met halve vrienden en om mensen te kijken. Het wordt straks meer én, én denk ik.”

Quote Online borrelen en pubquizzen is het allemaal net niet Willem Spigt

,,Volgens Willem ga je ‘elkaar door fysiek te ontmoeten’ meer waarderen. ,,Ik heb best wel wat van die ‘bijeenkomsten met online-borrels en dito pubquizzen gehad. Het is het allemaal net niet. Hier kunnen we echt een gesprek voeren. Online is dat bijna niet te doen. Dan ben je ook zo met jezelf bezig. Hoe zie ik eruit bijvoorbeeld. Je weet dat er op een scherm naar je wordt gekeken.”

Sandra, Eva en Lisette hebben door corona het grasveldje bij de Westwal aan de Dommel ontdekt.

,,We zitten hier elke dag aan de waterkant als het mooi weer is”, zegt Lisette uit Waalwijk. Ze zit met haar collega’s aan een glaasje sangria. ,,Je zag dat steeds mensen elkaar op andere plekken tegen kwamen. Nu wordt dat ietsje minder omdat de terrasjes open zijn. Terrasjes waar mensen hard praten zijn voor ons minder leuk. Op anderhalve meter afstand moet je dan meer naar elkaar gaan roepen. Hier langs de Dommel is het rustiger.”

'Lekker zitten, relaxen en van de zon genieten'