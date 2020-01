Er gloort weer hoop voor vervallen molenhuis in Middelrode

Het leek jarenlang wel een beetje trekken aan een dood paard. Want Theo Danen uit Berlicum maakt zich al een kleine vijftien jaar hard voor de renovatie van het oude molenhuis op de Molenhoek in Middelrode. Dat pand staat al twintig jaar leeg en is in verval geraakt. Maar nu gloort er hoop. Want er zit een overeenkomst aan te komen voor erfpacht voor de duur van dertig jaar. Die afspraken moeten gemaakt worden met de Stichting Van den Bogaerde (van kasteel Heeswijk).

,,We lezen het contract nog door met alle voorwaarden en onderhandelen samen de laatste dingen uit”, zo geeft Thieu Dollevoet van Stichting Molen ter Steen te kennen. Samen met Theo Danen trekt hij de kar van de stichting die het molenhuis helemaal wil opknappen en er straks een mooie exploitatie voor in petto heeft.

Volledig scherm De pentekening van Wim van der Heijden van hoe het molenhuis er ooit uitzag met het waterrad aan de zijkant. © Pentekening Wim van der Heijden

Danen: ,,Leerlingen van het VMBO van het Elde College, jongens met handige handjes, kunnen hier een prachtige leerplek in de praktijk vinden. Ze kunnen alle deuren van het molenhuis opknappen of nieuw maken, elektriciteit aanleggen, een vloer in de stal bouwen en nog veel meer klussen. Eerst moeten we zorgen dat het dak goed wordt gerestaureerd. Dan kan iedereen er veilig in werken. Die klus zal onze aannemer straks als eerste beet moeten pakken.”

Renovatie past bij ideeën over terugbrengen watermolenlandschappen

Dollevoet en Danen zijn zeer te spreken over talrijke partijen die samen de schouders onder hun renovatieplan willen zetten. ,,De gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel werken enorm mee. Waterschap Aa en Maas doet mee. Het Groene Woud vindt het een mooi plan, noem maar op. Het past ook helemaal in deze tijd van klimaatdoelen. Water langer vasthouden in een gebied dat geschikt is, omdat het een watermolenlandschap is. We kunnen het waterrad van de oude watermolen terugbouwen en laten werken via een wateraftakking van de Leijgraaf.”

Straks een theehuis met koffie en gebak

De stichting heeft meer dan een ton bij elkaar gesprokkeld. Via subsidies kan er op die manier cofinanciering komen. ,,Als exploitatie denken we straks aan een soort van theehuis waar je koffie en gebak kan krijgen. Maar ook een plek waar je kan vergaderen of exposities kan houden. Via een Vrienden van Stichting Molen ter Steen willen we jaarlijks een bedrag ophalen. Zo maken we de exploitatie rond. Rondleidingen en IVN-excursies in de natuur hier buiten maakt het plan verder compleet.”

Al sinds 1344 watermolen in Middelrode