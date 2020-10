Er komt géén hotel aan de Boulevard bij De IJzeren Man

Nieuwe expositie in Museum Slager roept diverse sentimen­ten op

25 oktober DEN BOSCH - Stap in de wereld van de familie Slager. Zo heet de nieuwe expositie in Museum Slager, geopend door bisschop Gerard de Korte, die duurt tot en met 10 januari. Bekende en onbekende werken van acht kunstzinnige familieleden, verdeeld over drie generaties, zijn samengebracht. Wat geven de veelal intieme kunstwerken prijs aan de bezoeker? De een kijkt watertandend naar zijn droomhuis, de ander ziet een stukje van zichzelf terug. En weer een ander wordt op afstand met een ver familielid geconfronteerd.