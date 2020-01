Er komt weer reuring in lege, kille San Salvatorkerk

DEN BOSCH - Huisarts F. Rasi zwaait regelmatig naar mensen die rondlopen in de kille San Salvatorkerk in Orthen. Het zijn patiënten van hem. Rasi heeft nu nog een zelfstandige praktijk aan de Frans Fransenstraat. Hemelsbreed nog geen kilometer ver. Hij nam er elf jaar geleden de praktijk over van huisarts Van Loon. Het is er te klein voor zijn 2800 patiënten, van wie er verschillende in Orthen wonen. Over ruim een jaar hoeven die nog maar een paar straten over te steken, want Rasi verhuist met de praktijk en zijn medewerkers naar het Schaarhuisplein.