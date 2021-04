Er staan weer bomen op de Parade: speciaal voor vleermuizen

FC Den Bosch: onverwach­te kater na helse achtbaan­rit tegen GA Eagles

30 maart De perfecte inhaalrace was al gestreden toen het maandagavond toch nog mis ging voor FC Den Bosch. In blessuretijd kopte Jorn van Hedel de onverdiende 3-3 voor tegenstander Go Ahead Eagles in zijn eigen doel.