Er wordt flink 'gemurderd' bij Paradijs van het Zuiden

DEN BOSCH - Met Paradijs van het Zuiden is Den Bosch een interessant festival rijker. De eerste editie speelt zich op deze snikhete zaterdag af op de Pettelaarse Schans. Meerdere landelijk bekende artiesten die diverse muzikale stromingen vertegenwoordigen maken deel uit van de line-up. De organisatie rekent op zo'n zevenduizend belangstellenden.

Een groepje festivalgangers zit ontspannen in een ronde kuip die bijna tot de rand toe gevuld is met water. ,,Zo kunnen we het voorlopig nog wel een tijdje uithouden", weet Maud van der Baarden uit Dongen. ,,We zijn vanuit Dongen met een hele bus hiernaartoe gekomen. Zélf kom ik vooral voor de sfeer en de gezelligheid. De muziek is iets minder belangrijk voor me."

Persoonlijk hitteplan

Om deze dag te 'overleven' heeft ze een persoonlijk hitteplan opgesteld: ,,Dat betekent veel water en weinig alcohol drinken, naast het feit dat ik constant een hoedje op m'n kop heb. Verder ben ik gewapend met zonnebrandcrème en een waterpistool. Ja, elkaar nat schieten is altijd een leuke bezigheid!”

De organisatie, die uit liefst vijf partijen bestaat, heeft eveneens verschillende maatregelen genomen om tegenspel te bieden aan de zinderende hitte. ,,Water is sowieso gratis. We hebben -verdeeld over het gehele terrein- voor 35 extra kraantjes gezorgd", vertelt Pieter Bertram namens medeorganisator Mannen van de Wereld. ,,Behalve drie waterkuipen hebben we ter verkoeling een opblaasbaar zwembadje gerealiseerd."

Het geluid is ook niet te hard

Volledig scherm Freddy Moreira, een van de bekende artiesten die deel uitmaken van de line-up © Chris Korsten David de Lang, gemeentelijk evenementencoördinator, luistert met één oor mee: ,,Tot nu toe ben ik tevreden over de organisatorische aspecten. En het geluid is ook niet te hard: maximaal is 60 dba en 70 dbc toegestaan. Daar zitten we onder."

Aan de andere kant van het terrein is Jantje (Jan Wijnen volgens de burgerlijke stand) aan het 'murderen'. De 15-jarige Bossche rapper oogst snel succes, met nummers als Pietje Bell, 3-0 en Bob de Bouwer.

Het ging erg lekker

Naar schatting tweehonderd jongeren kijken naar wat de leerling van het Sint-Janslyceum on stage te bieden heeft. Dat mondt regelmatig uit in een voorzichtig dansje. Van pogoën in the moshpit is allerminst sprake. ,,Het ging erg lekker", luidt Jantjes reactie na afloop. ,,Weet je, als ik rap en zing dan doe ik dat altijd met een harde g. Een bewuste keuze, omdat ik dan automatisch méér publiek trek. Bovendien is het belangrijk dat je als rapper een dui-de-lijke uitspraak hebt. Grappig is dat het publiek vaak op zoek is naar de betekenis van mijn woorden. Ik reageer iedere keer hetzelfde: mijn teksten kun je op meerdere manieren uitleggen, haha."