Er zijn nog 27 wachtenden vóór u in parkeergarage Visstraat Den Bosch

Veel meer daklozen, maar de opvang in Brabant wil geen extra kamers: ‘Dweilen met de kraan open’

6:56 DEN BOSCH - Brabantse opvanginstanties hoeven er geen kamers bij. Dat is dweilen met de kraan open, zeggen ze. Er moet in rap tempo betaalbare woningen en meer psychische hulp komen. Overleg tussen de partijen is er. Maar met een verdubbeling van het aantal daklozen is het uur U.