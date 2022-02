Er zit muziek in Den Bosch, zegt de stadscomponist die na een jaar afscheid neemt van de stad

Toen De Vrees vorig jaar gevraagd werd om stadscomponist van Den Bosch te worden, had hij zelf wel wat bezwaren. ,,Ik dacht: moet de componist niet uit de stad zelf komen? Moet ik dit wel doen?”, zegt De Vrees. Hij woont namelijk al ruim 25 jaar in Amsterdam, groeide op in Beek en Donk en heeft vooral familie in Eindhoven wonen. Den Bosch komt in het rijtje niet voor. ,,Maar ja, ik kon zo wel hele vette dingen doen en veel mensen ontmoeten. En dat heb ik uiteindelijk ook allemaal kunnen doen.”