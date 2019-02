Ereplaats voor het vaondel van D'n Gruunen Errum in Den Bosch

DEN BOSCH - Jaren achtereen dook het vaondel van D'n Gruunen Errum overal in de Oeteldonkse straatjes op om vervolgens in de ondoorgrondelijke kelders van het 'Kremlin' te verdwijnen. Mede dankzij de perestrojka en glasnost kwam de gerespecteerde groene lap stof plots weer tevoorschijn. Het huis van lid Jos Z. fungeerde hierna bijna een kwart eeuw als bewaardepot.

Sinds enkele uren is daarin radicaal verandering gekomen: het vaandel is voor eeuwig te bewonderen in het Oeteldonks Gemintemuzejum.

Vaandel met herinneringen

Ter hoogte van de Knillispoort staan de leden van de jubilerende carnavalsvereniging D'n Gruunen Errum samen met hun aanhang keurig in het gelid, met vaandeldraagster Aggie Corvers (71) voorop. Het clupke, dat in 2019 precies 44 jaar bestaat, is in het verleden al regelmatig het onderwerp van gesprek geweest binnen Oeteldonkse kringen.

Speciale aandacht ging daarbij telkens uit naar het betreffende vaandel. ,,Jeetje meneetje, dit vaandel roept zovéél herinneringen op", laat Corvers nog snel los voordat het olijke gezelschap in beweging komt. Samen met haar reeds overleden vader Martin, die als kleermaker door het leven ging, heeft ze de carnavaleske relikwie tot stand gebracht. Dat was in 1980. ,,Als 'draagmoeder' heb ik er zo'n tien jaar met heel veel plezier mee rondgelopen. Maar toen kwam die ene dag die het plezier voorgoed wegnam." Samen met haar man Theo Heijmans (de ontwerper van het vaandel) zag ze tot haar ontsteltenis dat de overige leden van de carnavalsvereniging plotseling doelbewust voor een andere route kozen, het echtpaar in vertwijfeling achterlatend. ,,Dat betekende einde oefening. Het vaandel kwam in bezit van de duistere 'Boris Jeltsin' en de zijnen, maar twee vermomde Russen brachten het na vijf jaar weer terug bij de vereniging. Drie keer raden wie dat waren, haha."

Gemintemuzejum

,,Een kleine 25 jaar heb ik het werkloze vaandel in mijn huis bewaard, totdat opeens het lumineuze idee ontstond om het cadeau te doen aan het Gemintemuzejum. Daar gaan we dus nu naartoe!", roept Jos Lammers alias Jos Z. opgetogen.

Even later komen de deelnemers aan de optocht aan op de plaats van bestemming. Rob van de Laar, conservator van het museum, heet iedereen -ditmaal in de hoedanigheid van pastor- een hartelijk welkom. ,,Weest welkom, O vaondel. Ik zegen oe veurde ge gaot hange in ut heiligdom van ut Oeteldonkse Rijk. Hier, veur eeuwig dreug en wèrrum", aldus Van de Laar.