Erfenis? Denk ook eens aan het lokale goede doel

JBZ neemt alweer afscheid van vervoerro­bots

6:56 DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft alweer afscheid genomen van de vervoerrobots die in 2011 in het nieuwe ziekenhuis in gebruik zijn genomen. De dertien Automatische Geleide Voertuigen in leverden toch te veel problemen op.