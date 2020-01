Erfgoed stoffig? Loop eens met een VR-bril door het Den Bosch van 1500

Wo 15 jan. Langzaam wandel je door de polder, langs een molen, richting de Pieckepoort, in een levensechte omgeving. Het Den Bosch van 1500 is vastgelegd in een game. En ook nog eentje waar je met een Virtual Reality bril de opdrachten kan uitvoeren.

Door Bart Gotink

Want ja, erfgoed heeft soms een wat stoffig imago, erkent Dennis Dekker direct. De teamleider publiek van de afdeling Erfgoed wil weinig liever dan een nieuw publiek bekend maken met de historie van de stad. En games, dat is ook een medium dat we daarbij serieus moeten nemen. ,,Volwassenen gamen gemiddeld 20 minuten per dag”, zegt hij.

In een game wandel je door Den Bosch rond 1500 © Erfgoed Den Bosch

Neem bijvoorbeeld Assassin’s Creed, één van de spellen die Dekker ook wel eens speelt. ,,Daar loop je echt door het Parijs ten tijde van de Franse Revolutie.” Gebouwen wandel je gewoon binnen, de daken zijn te beklimmen. En voor je het weet sta je zo op het dak van de Notre-Dame. Zo leer je er ook nog wat van.

Wat voor kleding droeg men?

Nou, zoiets wil Dekker ook wel voor middeleeuws Den Bosch. En dat kan, schatte hij zo in, nu er van de grote stadspoorten van voorheen ook al digitale 3D-reconstructies gemaakt zij, die onder meer op YouTube te vinden zijn. Gamestudenten van Sint Lucas hebben zo samen met Dekker en de afdeling Erfgoed gewerkt aan de game.

En zo wandel je dus de Pieckepoort door, de Vughterstraat in. Die is niet helemaal honderd procent correct, geeft Dekker ook maar aan. ,,Soms moest de bouwhistorie een beetje wijken voor het spel.” Maar veel is juist wel realistisch. ,,We hebben een ronde door de stad gedaan en dan komen er allemaal vragen bovendrijven. Wat voor kleding droegen de mensen bijvoorbeeld? Dat hebben we er allemaal in verwerkt.”

Later dit jaar te downloaden

Waar het spel te spelen is? Voorlopig bij het Groot Tuighuis, enkel op afspraak. Maar de bedoeling is wel dat het spel gaat ‘reizen’ door de stad. ,,We willen op scholen en evenementen gaan staan, zodat iedereen het kan zien.” En later dit jaar kan iedereen het waarschijnlijk ook downloaden.

Het spel moet nog afgemaakt worden, want nog niet de hele stad staat erin. Bovenop de Sint-Jan staan kan hier bijvoorbeeld nog niet. ,,De rest van de stad in de game, dat is wel mijn droom, ja.”