Ergernis PvdA Den Bosch over vijf miljoen euro bezuinigingen

DEN BOSCH - Onbestaanbaar dat er bij de komende discussies over bezuinigingen van vijf miljoen euro in Den Bosch niet gesproken mag worden over de verhoging van de woonlasten.

Fractievoorzitter Pieter Paul Slikker van oppositiepartij PvdA stak zaterdagmiddag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak zijn ergernis uit over de afspraak die de de regeringspartijen in Den Bosch al met elkaar gemaakt hebben.

,,Wij vinden het werkelijk onbestaanbaar dat een open politiek debat over hoe we een tegenvaller van vele miljoenen wegwerken bij voorbaat geconfronteerd wordt met één veto. Er mag niet getornd worden aan de lasten voor huizenbezitters en ondernemers.’’

Walhalla’s Blaricum en Wassenaar

En dat terwijl Den Bosch honderden euro’s lagere woonlasten kent dan andere steden en zelfs liberale walhalla’s als Blaricum, Wassenaar en Naarden-Bussum anderhalf keer méér vragen dan hier, wordt de hobbyhorse van de VVD uitgezonderd, hield Slikker de lokale PvdA’ers voor. ,,Alles staat ter discussie, behalve drie tot vijf dubbeltjes per maand vragen van mensen die zich een koophuis kunnen veroorloven om bezuinigingen op armoedebeleid of zorg te voorkomen of te verzachten.’’

Slikker vroeg zich af waar de overige coalitiepartijen waren. ,,Waar was het CDA aan de collegetafel om net zo hard te vechten voor het armoedebeleid? Waar was D66 om het zwaard van Damocles dat boven de Bossche culturele instellingen hangt teniet te doen? Waar was GroenLinks om ons welzijnswerk en onze wijkinitiatieven te verdedigen? En waar was Rosmalens Belang om net zo hard te gaan staan voor de tienduizend acuut woningzoekenden in onze stad als de VVD dat deed voor de rijkere huizenbezitters?’’

Zorgcowboys

De PvdA wil in Den Bosch mét de VVD samenwerken over de zorg. ,,Terwijl inwoners geconfronteerd worden met soms veel te lange wachtlijsten en werknemers met veel te hoge werkdruk en te lage salarissen, steken een klein aantal malafide zorgondernemers miljoenenwinsten in hun zak.’’