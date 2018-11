'Ergotherapie ontlast mantelzorger'

Alzheimer is dé ziekte van de 21ste eeuw. Ongeveer elke vijf minuten komt er een patiënt bij, zo is uitgerekend. Veel mensen met dementie kunnen lang thuiswonen dankzij de hulp van hun partners of andere mantelzorgers. Die hebben veelal de natuurlijke neiging om de patiënt te beschermen en veel uit handen te nemen. Maar dat is lang niet altijd nodig, weten ze bij Van Neynsel. ,,Als iemand de diagnose krijgt, mag je vaak al belangrijke dingen niet meer, zoals autorijden en werken. Partners en mantelzorgers hebben daarnaast de neiging om nog meer taken over te nemen. Dat betekent nogal wat voor je eigenwaarde. En het blijkt vaak helemaal nog niet nodig. Ouderen kunnen thuis nog heel veel zelf. Bijvoorbeeld door de edomah-ergotherapie", zegt Karen Jansen van Van Neynsel. Met het oog op de Dag van de Mantelzorg, op 10 november, wil de zorgorganisatie deze thuistherapie meer bekendheid geven.

De edomah-therapie is ontwikkeld bij de afdeling ergotherapie van het RadboudUMC in Nijmegen. In het programma staan zowel vragen als behoeften van mensen met dementie als die van de mantelzorger centraal. ,,Uitgangspunt is: welke dagelijkse handelingen kun je nog wél zelf doen? Soms is dat meer dan je zelf denkt. Tegelijkertijd leren we de mantelzorger om een stapje terug te doen, wat niet altijd gemakkelijk is."