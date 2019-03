Eritrese statushouders onder de loep bij De Slinger

Zit je liever in de zon of in de schaduw? Den Bosch gaat zestig losse stoelen neerzetten in centrum

11:04 Za 30 ma. Zelf bepalen of je in de zon of in de schaduw wil zitten, alleen of in een groepje? Dat kan binnenkort, als er losse, verplaatsbare stoelen in de binnenstad komen te staan. Voor de aankoop van de stoelen is 10.000 euro uitgetrokken voor B & W.