Eritrese wielrenner Merhawi Kudus aanbeden door landgenoten tijdens La Vuelta in Den Bosch

Uitzinnige reacties

Het is hem niet ontgaan dat ‘Bini’ er nu niet bij is. ,,Maar Merhawi is óók zeker in staat grote prestaties neer te zetten. Hij is vooral goed op minder vlakke stukken, dus wie weet kan-ie in het algemeen klassement van de Vuelta een rol van betekenis spelen. „De kans dat Merhawi de rode trui zal dragen is niet zo groot. Maar let op, ik zie hem wel een etappe pakken”, aldus Saba Abraha Adhanon uit Den Bosch.