Ernstig ongeluk op fietspad in Den Bosch: bestuurder snorscooter zwaargewond

Jeff redde in Rosmalen twee vrouwen van het spoor. Maar waar blijft de schouder­klop?

8:56 ROSMALEN - Het leven lachte beroepsmilitair Jeff Lasomer lang helemaal niet toe. Zijn indringende ervaringen in Bosnië en Afghanistan leidden tot trauma’s. Hij raakte gewond en verliet de dienst. In juli reageerde zijn instinct en redde hij op een overweg in Rosmalen moeder en dochter Chin. Jeff is wel toe aan een schouderklop, vindt hij. Maar wie geeft die?