Ernstige krapte op Brabantse arbeidsmarkt: werkgevers krijgen moeilijker personeel gevonden

DEN BOSCH/TILBURG - De krapte op de regionale arbeidsmarkt is dit jaar op zijn hoogtepunt beland. En de verwachting is die krapte nog nijpender wordt. Werkgevers hebben steeds meer moeite personeel te vinden nu ‘slechts’ 3,1 procent van de Brabantse beroepsbevolking zonder werk is. Inmiddels is er in vrijwel alle beroepsgroepen sprake van ernstige krapte. Eind 2018 waren er ruim 196.000 vacatures.

Dat staat in de UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020. Volgens het UWV is de Brabantse arbeidsmarkt al ruim een jaar als ‘krap’ te karakteriseren. Inmiddels is in 60 van de 105 beroepsgroepen, die het UWV hanteert, sprake van krapte. Volgens het UWV in Brabant zijn er vooral in de ICT, techniek (vooral lassers, elektriciens, timmerlieden) in de zorg (verpleegkundigen, artsen) en in horeca (bediening, keukenhulp) en logistiek (chauffeurs) volop banen.

Belemmeringen

De krapte begint zorgelijke vormen aan te nemen voor het Brabantse bedrijfsleven, aldus het UWV. Volgens UWV-arbeidsmarktadviseur Nathan Markus heeft 26 procent van de Brabantse bedrijven eind 2018 aangegeven belemmeringen te ervaren door personeelstekort. Algemeen wordt aangenomen dat de krapte op de arbeidsmarkt de verdere groei van de Brabantse economie kan afremmen.

Ondertussen neemt de Brabantse banengroei wel toe. In 2018 steeg het aantal banen in Brabant met 37.500. Uit de UWV arbeidsprognose blijkt dat er de komende twee jaar naar verwachting nog zo'n 39.700 banen bijkomen. Arbeidsmarktadviseur Markus noemt die groei gematigd. ,,Er komen nog wel banen bij, maar het gaat veel minder hard dan in de afgelopen twee jaar.”

De zorg is de sector met de meeste banengroei, in totaal 9500. In de detailhandel komt die uit op 4600 banen. In de sector landbouw nam het aantal banen met 400 af. Ook in de financiële dienstverlening krimpt het aantal banen, tussen 2018 en 2020 met 700.

Banengroei

Het totaal aantal Brabantse banen kwam in 2018 op 1.294.100 uit en zal, naar UWV-verwachting, in 2020 uitkomen op 1.333.800. Dat is een groei van 3,1 procent en die ligt een fractie hoger dan het landelijk gemiddelde. Groei is er vooral in Zuid-Oost-Brabant (3,9%, plus 12.300 banen). In Midden-Brabant (3,4%, plus 8100) en Noordoost-Brabant (2,8%, plus 8800) is die groei enigszins lager.

Door de stijgende werkgelegenheid neemt de werkloosheid verder af. UWV verwacht dat er eind 2020 36.300 ww-uitkeringen in Brabant zijn. Dat is een daling van zeven procent in de afgelopen twee jaar. Voor 2020 verwacht UWV weer een lichte toename. Nu komt het ww-percentage in Brabant in 2020 uit op gemiddeld 2,6%. Landelijk is dat 2,5%.

1. vrachtwagenchauffeur binnenland

2. productiemedewerker

3. monteur industriële machines

4. schoonmaker