Escalatie tijdens uitgaan in Bossche Karrenstraat: oefening van politie en studenten

BrabantWo­nen over ontstaan van getto's: ‘Nadenken en ingrijpen’

12:13 DEN BOSCH - Woningcorporatie BrabantWonen deelt de zorgen van Huurdersbelangenvereniging (HBV) en Zayaz die waarschuwen voor het ontstaan van getto’s in Den Bosch. ,,Het is echt tijd om goed over de toekomst van de wijken in Den Bosch na te denken en in te grijpen’’, zegt Rob Bogaarts, directeur BrabantWonen.