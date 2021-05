Esther Verhoef-boom is mogelijk inspiratiebron voor toekomstige generatie

DEN BOSCH - Hoeveel schrijvers naar wie een boom is vernoemd, bestaan er? Het lijkt zéér aannemelijk dat zoiets een zeldzaamheid is. Esther Verhoef mag gerekend worden tot de happy few. Ter ere van haar zilveren jubileum is in het Zuiderpark, vlakbij haar geboortegrond, een boom geplant. Een uniek geschenk van uitgeverij Ambo ǀ Anthos, met dank aan de gemeente Den Bosch.

Een-twee-drie, en dit is-ie dan! Midden op het kletsnatte gras heeft de Bossche bestsellerauteur, zeg maar gerust de ‘koningin van de (psychologische) thriller’, de Esther Verhoef-boom onthuld.

Erkenning

Ze verkeert onder meer in het bijzijn van burgemeester Jack Mikkers en directeur-uitgever Tanja Hendriks. „Ik heb een mooie historie met de uitgeverij. Die had me niet blijer kunnen maken dan met dit gebaar. Juist in een tijd waarin we er met zijn allen steeds meer van doordrongen raken dat we onderdeel zijn van de natuur, en die natuur ook keihard nodig hebben om zélf te kunnen overleven”, verduidelijkt Verhoef tijdens een korte speech. „Ik ben ontroerd. Dit voelt toch als een erkenning.”

De geplante boom is een vleugelnoot. Een boom die goed bestand is tegen klimaatveranderingen, zo’n 25 meter hoog kan worden en dankzij de brede takken veel schaduw kan geven. De plek biedt in ieder geval voldoende ruimte om tot volle wasdom te komen.

Volledig scherm Esther Verhoef, vlak voor de onthulling van de plaquette, behorende bij de Esther Verhoef-boom © Chris Korsten

Bossche wortels

„Geweldig, zo’n solitaire elfenboom. Een van de eigenschappen van de vleugelnoot is dat-ie een enorm breed en diep wortelgestel aanmaakt. Een voltreffer in symbolisch opzicht. Mijn eigen wortels en die van mijn familie zijn ook diep verankerd in de Bossche grond. Ik heb me daar een tijdje tegen verzet, we hebben zelfs met het gezin in het buitenland gewoond. Maar hoe ouder ik word, hoe meer die Bossche wortels aan me trekken. Het is in vele opzichten een prachtige stad.”

De toekomstige generatie zal ongetwijfeld wel eens stilstaan bij de boom, en er mogelijk inspiratie uit putten. „Ik ga natuurlijk zelf niet meer meemaken dat de boom zijn uiteindelijke grootte bereikt. Dat is niet erg. Het is mooi gegeven om iets na te laten voor de generaties na ons. Laat hem maar rustig in zijn eigen tempo groeien”, aldus Verhoef.

Nieuw boek

Naar de korte termijn gekeken: binnenkort verschijnt haar thriller De Nachtdienst. Verhoef is graag bereid een tipje van de sluier op te lichten: „Centraal in het boek staat dierenarts Emma van Eerd die met haar veertienjarige dochter boven de praktijk woont. Tijdens haar nachtdienst wordt zij gedwongen om een levensreddende operatie uit te voeren op een zwaargewonde man. Ze zet alles op alles, zich er niet van bewust dat dit nog maar het begin is van...”

Wellicht een extraatje voor de Bosschenaar is dat het verhaal zich afspeelt in de omgeving van Den Bosch. Tegenlicht, Nazomer en Close-up zijn overigens drie van haar boeken waarin de stad een veel grotere rol speelt.

Volledig scherm Zullen Jack Mikkers, Esther Verhoef en Tanja Hendriks over vijftig jaar in het Zuiderpark samen op een bankje zitten, vol bewondering turend naar de vleugelnoot, en samen in gedachten nog even teruggaan naar het jaartal 2021? © Chris Korsten