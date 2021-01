Eten krijgen van de buren en daarom bijstand terugbetalen, hoe zit dat in Den Bosch?

Albert Verlinde vanavond geïnstal­leerd als gemeente­raads­lid Vught; net zoals de rest met zijn vingers omhoog thuis voor de computer

4 januari VUGHT - Geen familie of andere belangstellenden op de tribune van het Vughtse raadhuis en na afloop ook geen gezellig samenzijn. De installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden vanavond in Vught vindt vanwege de ‘corona-lockdown’ geheel digitaal plaats en is dus nu al historisch.