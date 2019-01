Eva verrast vanaf een gerespecteerde hoogte op Rauwkost Festival

Jan wist meteen dat hij ooit met Annie naar het altaar zou lopen

14:03 DEN BOSCH - Jan Verzantvoort kwam voor het eerst oog in oog te staan met Annie Spijkers toen hij vis aan huis probeerde te verkopen in Den Bosch. De vonk sprong echter pas later over, toen de twee opnieuw met elkaar in contact kwamen tijdens een dansles. Nu zijn we ruim zestig jaar verder en vieren ze hun diamanten bruiloft.