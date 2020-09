Evaluatie Bossche ondersteuning: ‘Lang niet iedereen kan uit voeten met PGB’

Vijf jaar nadat ook Den Bosch verantwoordelijk werd voor hulp bij huishoudens, begeleiding of jeugdhulp, bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over rechten en plichten van inwoners rondom persoonsgebonden budgetten. ‘Dat kan onbedoeld oneigenlijk gebruik en misbruik in de hand werken’.

DEN BOSCH - Lang niet iedereen is vaardig om de PGB toe te passen, zo concludeert het Bossche college van B en W na een evaluatie van het beleid voor PGB, Wmo en Jeugdhulp. Zorgtaken waarvoor de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is. Voor de evaluatie leverden ook het Gehandicaptenplatform, Per Saldo en de Adviesraad Wmo/Jeugdhulp bijdragen.

Hulp in Natura

Wie in aanmerking komt voor deze ondersteuning kan kiezen om de hulp uit te laten voeren door zorgverleners die door de gemeente zijn gecontracteerd, de zogenoemde Hulp in Natura. Mensen kunnen ook gaan voor een persoonsgebonden budget. Dit PGB is een vastgesteld bedrag waarmee ze zelf hulp en begeleiding kunnen inkopen.

Een hele klus

Volgens B en W kiezen inwoners lang niet altijd bewust voor het PGB. Ze weten vaak ook niet wat het inhoudt en hoe ze het budget (eventueel met hulp) moeten beheren. Daarom wil de gemeente nog meer aandacht besteden aan het informeren van de inwoners. Bovendien blijkt de werkwijze van het PGB, en de administratie eromheen, voor veel mensen een hele klus. Het college gaat ook kijken of die werkwijze op onderdelen kan worden vereenvoudigd.

Voorzitter Frans Leenders van de adviesraad Wmo/Jeugdhulp herkent zich in het geschetste beeld. ,,Maar dat mensen dan vaak kiezen voor een PGB heeft vooral te maken met de lange wachttijden voor Hulp in Natura. Daar moet de gemeente snel iets aan doen."

Niet goed gegaan

Leenders heeft zelf een lange staat van dienst als manager in de zorg voor mensen met een beperking. Hij zit een jaar of negen in de adviesraad. Ruim vijf jaar nadat het zorgstelsel op de schop ging, kan Leenders eigenlijk niet anders dan concluderen dat het over de hele linie niet goed is gegaan. ,,Gemeenten zijn opgezadeld met taken waarvan ze geen sjoege hadden. Bovendien moeten ze het doen met veel minder geld. Je kunt het ambtenaren dus niet kwalijk nemen", vindt hij. ,,Zij zijn gewend aan dienstverlening. Maar hier gaat het om zorgverlening. Dat is heel wat anders dan een paspoort uitschrijven. Dat gaat om een heel andere houding en dat is een cultuuromslag die jaren zal duren.”

Overheid is repressief

Je ziet het volgens Leenders in de wijze waarop de gemeente mogelijk misbruik benadert. ,,Dat is typisch voor de overheid, dat zie je ook bij de affaire rond de kinderbijslag. De overheid is repressief, wij willen meer aandacht voor de voorkant; voorkomen dat er fraude kan komen.”

Leenders wil dat het vizier nadrukkelijk komt te liggen op de buurten. ,,Op papier gebeurt dat, maar in de praktijk te weinig. Mensen kunnen aan de voorkant terecht bij de wijkpleinen, bij KOO, het toegangsloket voor zorgvragen. Maar juist achter dat loket moeten de tandwielen van de wijkteams en Wmo-consulenten gaan draaien en dat gebeurt te weinig. Daardoor lopen wachttijden op. Wij willen dat de gemeente juist op kleine schaal, mensen op een andere manier bij de buurt en de zorg betrekt. Maak er een leerwereld van en accepteer dan ook dat er fouten kunnen worden gemaakt.”