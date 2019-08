Even een rustig mens worden door te kijken in de spiegels van de ziel

De twee contactbevorderende middelen vormen een ideale combi, blijkt zaterdagmiddag overduidelijk tijdens het experiment. Initiatiefnemer Van Dort (35) en Verberne (34) hebben samen met een groepje vrijwilligers positie gekozen aan de rand van het Stationsplein. ,,Dank je wel, dat was fijn”, verwoordt een willekeurige passant die zojuist met volle overgave een hug in ontvangst heeft genomen. ,,Mee eens, jij ook bedankt”, repliceert Verberne liefdevol. Al sinds juni vorig jaar loopt-ie vrijwel elke woensdagochtend met z’n onafscheidelijke Free Hugs-bordje door de Bossche binnenstad. ,,Een mens is een sociaal wezen met bijbehorende behoeften. Helaas, velen voelen zich verschrikkelijk eenzaam of kunnen niet anders dan leven in hun eigen wereldje. Een hug doet soms wonderen, heb ik gemerkt. Zeg nou eerlijk, wat is mooier dan de medemens een hart onder de riem te steken door de liefde met elkaar te delen? De meerderheid reageert meestal positief. Maar je hoort óók wel eens: Ben je eigenlijk wel goed bij je hoofd?”

Volledig scherm John heeft met Joris oogcontact gemaakt en kletsen gezellig even door op het stationsplein. © Roel van der Aa

Oogcontact

Enige tijd terug ontmoette hij stadsgenoot Van Dort, die het onderwerp verbinding bij voorkeur koppelt aan het maken van oogcontact. ,,Laten we elkaar niet uit het oog verliezen, is mijn boodschap die je zowel letterlijk als figuurlijk kunt benaderen. Oogcontact is best spannend, zeker als je iemand niet kent. Maar juist ogen vormen als het ware de spiegels van de ziel, waardoor een werkelijke verbinding tot stand kan komen”, legt Van Dort uit.

Om de proef op de som te nemen, worden voorbijgangers nu uitgenodigd één minuut bij een van de vrijwilligers in de poppetjes van de ogen te turen. Dat kan al staande, maar ook zittend op een matje of een stoel. Joyce Hamer (38) is niet bang uitgevallen. Ze geeft zich meteen over aan het experiment. Even later komt ze tot een heldere conclusie: ,,Dit is vrij intens en tevens rustgevend. Kan het iedereen aanraden.”

Geen garanties

Van Dort wil er graag nog iets aan toevoegen: ,,Interessant is dat hier nadrukkelijk zichtbaar is dat intens oogcontact en een ontladende knuffel elkaar kunnen versterken. Met één aantekening: garanties op een goede afloop zijn er niet. Ieder mens is bovendien anders.”

Volledig scherm Lars maakt oogcontact en rechts Eva die oogcontact heeft. op het stationsplein.. © Roel van der Aa