Even om de Hofvijver heen in plaats van erover: brug gesloten voor onderhoud

Rijwiel kwijt? Politie vindt groot aantal fietsen terug in tuin Den Bosch, vermoede­lijk gestolen

9 januari DEN BOSCH - In de achtertuin van een woning in Den Bosch is door de politie een groot aantal fietsen aangetroffen. Een groot deel is vermoedelijk van diefstal afkomstig. Er is een verdachte aangehouden. Dat meldt een wijkagent op social media.