Even slikken bij aangekondigde sluiting Jeroen Bosch College

,,Het is wel te merken dat de school financiële problemen heeft’’, zeggen Sterre, Anna en Paula als ze tussen de middag een ommetje gaan maken. ,,Er worden niet veel uitjes georganiseerd en op andere scholen wel.’’ Een van de leraren, zo vertellen ze, is tijdens het eerste uur de klassen afgegaan om er voor te zorgen dat iedereen geïnformeerd was over de voorgenomen sluiting in 2022. ,,En om eventuele vragen te beantwoorden. Docenten zijn er niet blij mee. Voor hen is het onzeker waar ze komen te werken.’’