Ex-gevangene PI Vught vindt ontsnapping ‘knap staaltje’

VUGHT - Hij is net deze ochtend vrijgelaten uit de Vughtse gevangenis. Met vijf overvolle plastic zakken met persoonlijke bezittingen staat hij te wachten op familie. De vrijheid lonkt. Net als bij de collega-gevangene die donderdag listig wist te ontsnappen uit de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught. De wachtende - vrijgelaten - gevangene vindt de ontsnapping ‘een knap staaltje’. Maar over het wat en hoe weet ook deze ex-gevangene niets meer te melden.

De man werd vrijdagmorgen rond een uur of tien vrijgelaten. Hij heeft elf maanden vastgezeten in de PI Vught, op verdenking van stalking, geweldpleging. Hij is blij ‘buiten te zijn’ en toont zich dankbaar voor het gebruik van de telefoon. Hij kwam donderdagmiddag terug van de rechtbank in Maastricht - waar hij werd vrijgesproken - en moest uren in een kamertje wachten voordat hij terug naar zijn cel kon. ,,Dat had dus te maken met die ontsnapping. Het was gisteren wel wat onrustig in het gebouw, maar paniek kan ik het niet noemen.”

Sirenes

Het is vrijdag, de dag na de met veel geheimzinnigheid omgeven ontsnapping, uitermate rustig bij de Justitiële Inrichting Vught. Enige drukte veroorzaken scholieren die Kamp Vught bezoeken. Voorbijgangers, buren, trimmer, vertrekkend en aankomend personeel, de postbode kunnen of willen niets zeggen over de ontsnapping. Ook ‘buurman’ Gino Leiwakabessy niet. Hij woont in Lunetten, de wijk naast de PI Vught. ,,Ik hoorde gisteren wat politiesirene's. Maar dat is hier wel vaker. Verder heb ik helemaal niks gemerkt van die ontsnapping. Wij vinden het ook prima buren. Het is lekker rustig altijd.”

Volledig scherm De muur van de Penitentiare Inrichting Vught, grenzend aan woonoord Lunetten © BD

Ook komend en vertrekkend personeel hult zich in stilzwijgen als er gevraagd wordt na de ontsnapping via het parkeerterrein bij de Vughtse gevangenis. Een voorbijsnellende trimmer - die er ook donderdagmiddag zijn rondje liep - weet evenmin iets. ,,Misschien ben ik die ontsnapte gevangene wel tegengekomen. Maar er is me niks opgevallen gistermiddag. Het is hier altijd vrij rustig. Alleen als Willem Holleeder weg gaat of terugkomt is er hier wat te doen. Maar dat duurt maar een paar minuten.”

Volledig scherm De parkeerplaats van de Penitentiaire Inrichting Vught © BD

Luister naar het nieuws van vandaag