Ex-ghb-verslaafde: ‘Inbraak gepleegd om in de cel af te kunnen kicken’

Als 15-jarige behoorde Klaas tot zo’n 70 hangjongeren in Etten-Leur die regelmatig xtc, speed en andere drugs gebruikten. Hij had een bijzondere reden om te stoppen met deze drugs. ,,Ik deed ‘s nachts geen oog dicht en was de volgende dag doodmoe op school. Ik zocht op internet naar drugs waarmee je onder de radar kon blijven. Op een paar websites had ik gelezen dat ghb lichamelijk en geestelijk niet verslavend is. Daarom begon ik ermee. Maar het duurde niet lang of ik ging door een te hoge dosis ‘out’ op school. Ze hadden niet in de gaten dat het kwam door ghb. En zelf was ik helemaal helder toen ik bijkwam. De politie dacht dat het flesje ghb in mijn kluisje water was. Dus daar had ik geen last van.”