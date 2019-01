Ex-gitarist Iron Maiden maakt soep lekker heet in café P79

DEN BOSCH - Tributebands hebben -anders dan coverbands- over het algemeen de reputatie als échte specialisten zowat elke noot van hun favo band tot in de perfectie te kunnen benaderen. Dat geldt ook voor Up The Irons, in de ogen van kenners dé Iron Maiden-tributeband. En als dan ook nog eens IM-gitarist van het eerste uur Dennis Stratton speciaal komt overvliegen, is het feest compleet.

In de eeuwenoude en sfeervolle kelder aan de Bossche Markt, waar café P79 -Plein in de volksmond- al jaren gevestigd is, treden geregeld gerenommeerde tributebands op. "Maar deze uiterst zeldzame situatie, mét een artiest van de originele band erbij, is vanzelfsprekend top of the bill", glundert café-eigenaar Ruud Bruins. Met name door de komst van de inmiddels 64-jarige Britse gitaarvirtuoos is de tent afgeladen vol. Al zijn velen óók gekomen voor de 'thuisspelende' Hein Willekens(33) die sinds september deel uitmaakt van Up The Lions.

Opvallende verschijning

De Bosschenaar vormt een opvallende verschijning, onder meer vanwege zijn 'freaky'-blitse gitaar. "Mijn droom is uitsluitend van de muziek te kunnen leven. Dat zit er momenteel nog niet in; mijn werk als fietskoerier verschaft me voorlopig een basisinkomen", geeft Willekens kort voor de 'aftrap' prijs. "We doen ons best om door te groeien in de muziek, maar we hebben absoluut niet de illusie dat we ooit nog in de voetsporen van Iron Maiden zullen treden", vult de bescheiden Tilburgse bassist en bandleider Joey Bruers aan.

Even later nemen de vijf bandleden hun positie op het podium in, waarna zich een spectaculaire high energy-show ontspint. Vooral nummers van het eerste Iron Maiden-album komen voorbij. De knuppelharde show staat bol van de meerstemmige gitaarmelodieën met lange riffs, galopperende ritmes en special effects. Ja, het publiek is er gelijk van overtuigd dat het een serieuze pot heavy metal voorgeschoteld krijgt. Doordat een 'muur van geluid' geproduceerd wordt, zijn oordopjes gewenst. De Limburgse leadzanger Jos Severens onderscheidt zich met zijn bijzondere stemgeluid waarin allerlei klankkleuren zijn vertegenwoordigd.

Na een half uurtje voegt Stratton zich onder luid applaus bij het kwintet. Met zijn geraffineerde spel zorgt hij ervoor dat de soep nóg heter wordt dan-ie al was. Uiteraard komt de bekende mascotte Eddie, die bijna wordt 'vermoord', ook even kijken. Tijdens de toegift brengen Stratton & Co de fans volledig in extase. "Dit is de derde keer dat ik met deze voortreffelijke tributeband optreed. Volgend jaar, wanneer de band twintig jaar bestaat, doen we het dunnetjes over", aldus Stratton.